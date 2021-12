Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega, com os números 05 - 22 - 30 - 32 - 33 - 36. Prêmio vai a 40 milhões de reais

Quarta 08/12/21 - 6h14

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega, com os números 05 - 22 - 30 - 32 - 33 - 36.



O prêmio principal acumulou em R$ 40 milhões.



A quina registrou 46 apostas vencedoras.



Cada uma pagará R$ 46.912,51.



A quadra teve 3.051 apostas ganhadoras e pagará individualmente prêmio de R$ 1.010,43.



Foi o primeiro sorteio da Mega-Semana Especial de Natal, que terá concursos nesta quinta-feira (9) e sábado (11).



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de amanhã.