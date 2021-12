"... recuperou (...) na cidade de Januária (...) um carro zero quilômetro (...) adquirido com dinheiro (...) furtado na cidade de Poços de Caldas. O suspeito teria subtraído da casa de uma idosa, de 77 anos, R$ 170 mil em dinheiro"

Quinta 16/12/21 - 12h41

Divulgação da Polícia Civil de Minas:







PCMG recupera veículo comprado com dinheiro furtado de idosa no Norte





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, na tarde dessa quarta-feira (15/12), na cidade de Januária, região Norte do estado, um carro zero quilômetro avaliado em R $70 mil, adquirido com dinheiro que havia sido furtado na cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas. O suspeito teria subtraído da casa de uma idosa, de 77 anos, R$ 170 mil em dinheiro.

Os trabalhos policiais iniciaram após a prisão do suspeito, de 27 anos, no dia 7 de dezembro, na cidade de Januária. Contra ele constava mandado de prisão expedido pela Justiça de Poços de Caldas, em razão do furto cometido por ele no fim do mês de novembro.



Após a prisão, policiais civis dos dois municípios trocaram informações, o que permitiu esclarecer que o suspeito, quando foi para Januária, após o furto, teria comprado um veículo novo, o qual foi registrado no nome da mãe dele. Assim, a PCMG solicitou à Justiça em Poços Caldas o mandado de busca e apreensão do carro.



Durante buscas pelo veículo, policiais civis descobriram que um carro semelhante ao comprado pelo investigado teria sido visto no povoado de Barreirinho, zona rural de Januária. Eles se deslocaram até o local e apreenderam o veículo na casa do padrasto do investigado. O homem confirmou que o bem era do suspeito e o havia guardado a pedido da companheira dele, após a prisão do enteado no dia 7 de dezembro.



O veículo apreendido encontra-se à disposição da Justiça em Poços de Caldas, em pátio credenciado ao Detran-MG em Januária.