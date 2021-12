A última Lua Cheia do ano está muito próxima, falta pouco; e os místicos dizem que ela é poderosa e deixa todos muito mais sociáveis

Sábado 18/12/21 - 8h44

Falta pouco mais de 1 dia para a grande noite de Lua Cheia de dezembro - a última do ano.



A última Lua Cheia de 2021 ocorrerá exatamente as 1h35m (UTC -3), da noite de 19.



A distância em relação à Terra será de 405.977 quilômetros.



A Lua Cheia estará na constelação de Touro.



E ficará cheia no signo de Gêmeos, mas - segundo os místicos - todos os signos receberão poderosa energia.



A tendência é que as pessoas fiquem mais sociáveis e queiram sair, fazer visitas - antecipam os místicos.