Consulte a relação de bairros em Montes Claros cujo abastecimento de água ficou prejudicado no Dia de Natal. A normalização é prometida para esta noite

Sábado 25/12/21 - 18h52

A Copasa informa que está com duas situações de desabastecimento na cidade de Montes Claros.



No primeiro caso, devido à necessidade de manutenção em rede de distribuição de água, ocorrida na madrugada deste sábado (25/12), em local de difícil acesso, o abastecimento foi interrompido nos bairros São Geraldo II, Residencial Montes Claros e Gran Royalle Pirâmide, na cidade de Montes Claros. A manutenção já foi concluída e a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, gradativamente, durante a noite de hoje (25).





Na segunda situação, devido à falta de energia elétrica, já restabelecida, na unidade de bombeamento, localizada na Rua Luiz Ruas, bairro Santos Reis, o abastecimento foi interrompido, emergencialmente, em alguns bairros de Montes Claros.



O fornecimento de água foi retomado nesta tarde e a previsão é que seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje (25).



BAIRROS ATINGIDOS



Barcelona Parque, Residencial Rio do Cedro, Vila Atlântida, Bela Vista, Bela Paisagem, Vila São Francisco de Assis, Todos os Santos II, Prolongamento Todos os Santos, Vila Antônio Narciso, Nova Morada, Parte do Eldorado, Vila Oliveira, Vila Mauriceia, Panorama e Vila Castelo Branco.