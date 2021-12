Copasa confirma que abastecimento de água de M. Claros foi interrompido novamente, e que será "normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje"

Terça 28/12/21 - 11h53

Sem citar a causa da "manutenção na rede de água", a Copasa divulgou a seguinte curta nota, pouco antes das 10h.



Fala que o abastecimento de M. Claros "foi interrompido, emergencialmente, na noite de segunda-feira", e que o abastecimento "será normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje".



A resumida nota:



"A Copasa informa que, devido à manutenção na rede de água, o abastecimento da cidade de Montes Claros foi interrompido, emergencialmente, na noite de segunda-feira (27/12).



A previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer do da noite de hoje (28)."