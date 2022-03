Importante cidade ucraniana na costa do Mar Negro, pouco menor do que M. Claros, cai na mão dos soviéticos, e prefeito concede: "habitantes devem cumprir as instruções de pessoas armadas que vieram para a administração da cidade"

Quinta 03/03/22 - 8h01

Uma das maiores cidades ucranianas caiu na mão dos soviéticos, nas últimas horas:



- O prefeito de Kherson admitiu que militares do seu país, a Ucrânia, não estão mais na localidade.



- Disse mais: que seus habitantes devem cumprir as instruções de "pessoas armadas que vieram para a administração da cidade".



- A declaração foi feita através de redes sociais e aconteceu após dias seguidos defustigamento pelas forças russas que cercaram a cidade.



- Kherson é importante cidade na costa do Mar Negro, com população de quase 300 mil habitantes.