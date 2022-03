Segunda 07/03/22 - 9h12

Na manhã desse domingo (6), a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Povoado Canto do Engenho, zona rural de Montes Claros, onde uma adolescente, de 17 anos, estaria em cárcere privado.



Segundo a solicitante (amiga da adolescente), o autor seria o namorado da vítima que, inclusive, estaria sendo agredida por ele.



Os militares foram ao local alvo da denúncia e encontraram a menor.



Ela relatou que, desde o dia 04/03/2022, data em que chegou à casa do seu namorado, foi agredida e impedida de deixar a residência e que tentou fugir o ameaçando com uma faca, porém o autor a derrubou no chão e a arrastou pelos cabelos até o interior do imóvel, a agredindo novamente.



A adolescente disse ainda que as agressões e os xingamentos começaram após ela se negar a lavar as louças.



A vítima apresentava hematomas ao redor dos olhos e se queixava de dores no couro cabeludo.



No local, os policiais militares apreenderam 01 espingarda calibre .20, 23 cartuchos calibre .20, 07 cartuchos semi-carregados com chumbo de mesmo calibre e recipientes contendo pólvora e chumbo.



O acusado, de 22 anos, foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.