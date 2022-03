Fogo no Presídio Alvorada, em M. Claros: "os bombeiros combateram os vários focos de incêndio espalhados em pavilhões distintos, todavia os detentos ateavam fogo em novos pontos, sendo gasto um grande volume de água..."

Terça 08/03/22 - 6h49

Incêndio em Unidade Prisional



Após solicitação pelo telefone 193 três viaturas do 7º BBM deslocaram para atendimento de ocorrência de princípio de incêndio no interior das celas do Presídio Alvorada, na tarde da última segunda-feira(07) onde os detentos jogavam pedaços dos colchões em chamas no corredor, provocando uma grande quantidade de fumaça.



Diante dos fatos, os bombeiros combateram os vários focos de incêndio espalhados em pavilhões distintos, todavia os detentos ateavam fogo em novos pontos, sendo gasto um grande volume de água para controlar o fogo.



Não houve registro de mortes nem feridos pelo fogo.



Além das 03 viaturas, 07 militares do Corpo de Bombeiros foram empenhados na ocorrência.