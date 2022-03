Rapaz de 17 anos afogou-se no Rio de São Lamberto, em Canto do Engenho. Corpo foi recuperado pelos bombeiros a 12 metros de profundidade

Terça 08/03/22 - 14h17

Na última segunda-feira (07), bombeiros de Montes Claros recuperaram o Corpo de um adolescente do sexo Masculino de 17 anos, que se afogou no Rio São Lamberto no último domingo, na comunidade de Canto do Engenho, zona rural de Montes Claros, a uma profundidade de 12 metros.



No 1º dia de atuação o helicóptero dos bombeiros auxiliou nos trabalhos.



Vítima fatal.

E.S.G de 17 anos, residente no bairro Major Prates, Montes Claros.