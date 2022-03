Chegou o dia da esperança: a partir de hoje as ligações do telemarketing devem vir obrigatoriamente através do prefixo 0303, para facilitar o bloqueio e ignorar a chamada

Quinta 10/03/22 - 6h53

Afinal, uma chance e promessa de alívio para a população dia e noite bombardeada por ligações indesejadas do telemarketing:





- A partir desta quinta-feira, as ligações de telemarketing devem ser feitas a partir de um número com o prefixo “0303”.



- A nova foi determinada pela Anatel em dezembro de 2021.



- O objetivo é fazer com que as pessoas identifiquem facilmente esse tipo de ligação e possam decidir por atender, bloquear ou ignorar o número.



- As operadoras devem realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor, que não receberá mais as chamadas.



- A determinação da Anatel veio após consulta pública realizado entre agosto e setembro de 2021.