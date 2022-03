BR-135, em Curvelo, vai parar por meia-hora, hoje às 17h30m, para explosão de rocha. É bom saber mais

Terça 15/03/22 - 7h04

Divulgação da empresa concessioáaria Eco-135:









BR-135 será bloqueada para desmonte de rocha



Mesmo a detonação sendo distante, interdição da rodovia se faz necessária por segurança



Terça-feira (15), a partir das 17h30, a BR-135 será totalmente interditada para desmonte de rocha próximo ao km 612. A detonação ocorrerá em área distante da rodovia, mas por razões de segurança, o trecho ficará totalmente bloqueado por aproximadamente 30 minutos. Essa intervenção faz parte das obras de ampliação e duplicação da BR-135 e visa minimizar os impactos no tráfego.



A Eco135 ressalta que todos os trabalhos com emprego de explosivos atendem às normas e parâmetros de segurança e ainda alerta as comunidades lindeiras e visitantes, que, no momento da detonação, poderá ocasionar vibrações de pequena intensidade no solo, desconforto sonoro e dissipação de poeira pela ar.



Todas as interferências no tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter e Instagram da @_eco135.



É importante lembrar que os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no local.





PROGRAMAÇÃO DE DESMONTE DE ROCHA– km 612 – Curvelo/MG

Tipo do desmonte: fragmentação de rocha com explosivos



Interdição: Bloqueio total da pista



Tempo de interdição de pista: 30 minutos

Horário do desmonte: 17h30

Dia: 15/03/2022 – Terça-feira