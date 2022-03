No início da madrugada de hoje: "...o assaltante após encostar a arma no seu pescoço roubou uma corrente de ouro, a caminhonete Amarok, uma carteira com cartões bancários e carteira de identidade"

Sexta 18/03/22 - 9h20



Divulgação da PM:



No início da madrugada desta sexta-feira (18), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Rede Elétrica, Bairro Planalto, em Janaúba, onde um homem, de 46 anos, foi vítima de roubo.



Segundo o relato da vítima, ela foi surpreendida por um indivíduo a pé, encapuzado e armado com um revólver e que o assaltante após encostar a arma no seu pescoço roubou uma corrente de ouro, a caminhonete Amarok, uma carteira com cartões bancários e carteira de identidade.



Após o fato, o autor fugiu com o veículo sentido ao Povoado Baixa da Colônia.



A Polícia continua os levantamentos para identificar, localizar e prender o autor.