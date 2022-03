Km 12, em Guaraciama: "... estava consciente, mas apresentava fratura exposta na perna direita e suspeita de fratura na perna esquerda e na região pélvica"

Terça 22/03/22 - 6h29





Divulgação do Samu:





A Unidade de Suporte Avançado do SAMU socorreu um homem de 50 anos após ser atropelado por uma motocicleta na LMG-651, km 12, em Guaraciama, na noite dessa segunda-feira (21). Na moto havia duas pessoas que relataram que o senhor estava no meio da rodovia quando foi atingido. Ao chegar no local, os profissionais identificaram que a vítima estava consciente, mas apresentava fratura exposta na perna direita e suspeita de fratura na perna esquerda e na região pélvica. A equipe médica prestou o atendimento necessário no local e, em seguida, o encaminhou para o hospital de Bocaiuva, onde precisou ser intubado para passar por cirurgia. Já as pessoas que estavam na moto, apresentavam escoriações pelo corpo e foram levadas pela ambulância sanitária de Guaraciama para o hospital.