Rússia diz a embaixador dos Estados Unidos que as relações entre as 2 maiores potências nucleares está "à beira do rompimento", depois das declarações de Biden contra Putin, consideradas ofensivas

Terça 22/03/22 - 8h07

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse ontem que as últimas falas do presidente dos Estados Unidos em relação a Vladimir Putin, presidente da Rússia, colocam as relações entre os os 2 países “à beira do rompimento”.



A declaração foi manifestada em encontro com o embaixador dos EUA em Moscou.



Em comunicado a imprensa, o ministério disse que o governo russo chamou o embaixador norte-americano e entregou a ele uma “nota de protesto” em relação às declarações do presidente dos EUA.



A íntegra da nota dada não foi divulgada.