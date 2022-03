Invasão da Ucrânia pela Rússia completa 1 mês hoje e o mundo já está diferente, e com mais medo - embora espantado com o desajeito do urso polar

Quinta 24/03/22 - 7h31

A guerra entre a poderosa Rússia e sua antiga aliada, e ancestral, a Ucrânia completou hoje 1 mês.



Do conflito, que pode até se degenerar numa guerra atômica planetária, já há conclusões a tirar:





- Não há sinais de desfecho a curto prazo, mas especialistas admitem que o conflito deixou consequências sérias para a economia mundial.



- Há o choque financeiro, o choque das commodities e abalo nas relações econômicas.





- Especialistas acreditavam que a guerra poderia ser rápida, diante do super poder militar russo.



- Um mês depois do início da ocupação, as forças russas tropeçam feio.