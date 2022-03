Ucrânia promete "guerrilha total" para impedir que seja dividida em duas, como aconteceu com as Coreias

Segunda 28/03/22 - 6h27

3 fatos da guerra Rússia/Ucrânia, neste fim de semana:



- A Rússia pretende dividir a Ucrânia em duas, como aconteceu com as Coreias do Norte e do Sul -

disse chefe militar da Ucrânia, prometendo uma guerrilha "total" para evitar a divisão.



- Já o presidente ucraniano, Zelenskiy, pediu ao Ocidente tanques, aviões e mísseis para ajudar a afastar as forças russas.



- Agora, os Estados Unidos procuram reduzir a veemência das declarações de Biden de que Putin "não pode permanecer no poder".