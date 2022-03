Fim de semana: veja o que deu trabalho à PM em M. Claros, Patis, Rubelita, Taiobeiras, Coração de Jesus, Guaraciama, Itacarambi e Janaúba

Segunda 28/03/22 - 16h00

Divulgação da PM:







MONTES CLAROS



Na noite desse domingo (27), a Polícia Militar, durante operação pela LMG-657, em Montes Claros, abordou um carro no km 01, pois o seu condutor estava em atitudes suspeitas.

Durante as buscas, os policiais militares localizaram e apreenderam uma pistola calibre. .40 e 07 cartuchos do mesmo calibre.

O motorista, de 37 anos, apresentou o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), mas não possuía guia de trânsito.

O homem foi conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.



***



Na tarde desse domingo (27), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Francisco Sá, centro, em Montes Claros, onde um posto de combustíveis foi alvo de roubo.

Segundo um frentista do estabelecimento, de 35 anos, um motociclista aproximou-se dele, levantou a blusa, mostrou uma arma de fogo e anunciou o crime.

O autor roubou R$ 350,00 em dinheiro e fugiu.

A Polícia faz levantamentos para identificar, localizar e prender o autor.



***



Na tarde de sábado (26), a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Hospital Alpheu de Quadros, em Montes Claros, onde um homem, de 64 anos, vítima de roubo, deu entrada com um corte na cabeça, proveniente de uma paulada, e escoriações pelo corpo.

A vítima relatou aos policiais militares que quando passava em frente à residência do autor, de 35 anos, este lhe pediu para pagar uma cerveja, porém, ele não deu assunto e continuou a sua trajetória, quando estava passando em um local ermo em direção a sua residência, embaixo da ponte branca, ele sentiu uma pancada na cabeça e caiu ao solo e o autor lhe agarrou e subtraiu o seu celular e evadiu do local.

A vítima ainda relatou que sabia quem era o autor e deslocou até sua residência para tentar recuperar o seu celular, mas o mesmo o agrediu com uma garrafa de cerveja.

Os militares deslocaram ao local (à Rua Paulino Silva Maia, Bairro Vila Telma) com a vítima e conseguiram fazer a prisão do suspeito.

O acusado estava transtornado, com fortes sintomas de embriaguez e não entregou o telefone celular.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia.



***



Nesse domingo (27), a Polícia militar foi acionada a comparecer à Avenida Dois, Bairro Village do Lago II, em Montes Claros, onde dois homens, de 42 e 66 anos, foram vítimas de roubo, em uma distribuidora de bebidas.

No local, uma das vítimas relatou que, horas antes, dois indivíduos teriam ido ao local e tentado arrombar o estabelecimento para praticarem furto e o que estava armado com um revólver seria residente do mesmo bairro. Ainda segundo a vítima, a dupla, após não conseguir concretizar o furto, ameaçou retornar na madrugada e arrombar a distribuidora.

A dupla retornou, fez o prometido e fugiu.

Os policiais militares, ao chegarem ao local, depararam-se com dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a presença da guarnição, efetuaram dois disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Com isso, foi necessário efetuar disparos de arma de fogo a fim de conter e neutralizar a ação dos agressores.

Não foi possível constatar se algum dos autores foi alvejado, pois o local é ermo e fica em uma estrada vicinal.

Um dos veículos e a motocicleta evadiram, o outro carro que se encontrava no local foi abordado e, no banco de passageiro, localizada uma das suspeitas, de 28 anos. Após buscas no interior do veículo, foram localizados 22 fardos de cervejas de marcas variadas.

O material foi restituído à vítima.

Durante as diligências, um dos suspeitos, de 22 anos, ligou para a Serviço 190 da Polícia Militar tentando se passar por vítima e disse que seu pai acabara de ser vítima de roubo, sendo subtraído seu veiculo, o mesmo utilizado no crime.

O pai do suspeito foi localizado e disse que o filho mentiu, pois o jovem teria ligado para ele dizendo que ele é quem teria sido vítima de roubo.

Diante dos fatos, o rapaz confessou o crime, e foi preso junto com a mulher, de 28 anos, pelo cometimento dos crimes de roubo e falsa comunicação de crime. Os dois foram conduzidos e entregues na Delegacia.



PATIS



Na tarde desse domingo (27), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Doutor Geraldo Athayde, centro, em Patis, onde um homem, de 33 anos, afirma que foi ameaçado por um jovem, de 21 anos, com uma arma de fogo.

Segundo o solicitante, o autor pegou um cavalo e uma carroça como garantia de pagamento de uma dívida no valor de R$ 100,00 e os vendeu a um terceiro pelo valor de R$1.000,00.

Os policiais militares recuperaram o cavalo e a carroça e apreenderam os seguintes materiais: 01 Pistola calibre .380, com numeração suprimida; 01 carregador; 02 cartuchos intactos; 04 pedras de crack; e R$ 935,00 em dinheiro.

Foram localizados e presos/apreendidos: o jovem, de 21 anos (por tráfico de drogas, ameaça e posse ilegal de arma de fogo); um adolescente, de 17 anos ( por tráfico de drogas e ameaça); um homem, de 65 anos (por receptação); e uma adolescente (por tráfico de drogas).

Todos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil com os materiais apreendidos.



RUBELITA



Na madrugada desse domingo (27), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Fazenda Caraíbas, zona rural de Rubelita, onde dois homens, de 31 e 34 anos, foram vítimas de tentativa de homicídio.

Segundo os levantamentos, um indivíduo tinha sido alvejado por tiros em um bar da referida localidade. No local, testemunhas informaram que as vítimas teriam sido socorridas por terceiros para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Salinas. A vítima, de 31 anos, proprietária do estabelecimento, informou que havia encerrando um evento no bar, que visualizou o início de uma discussão entre alguns clientes, em virtude de ciúmes de uma cliente que se encontrava no local. Ele disse também que, no momento em que tentava separar os envolvidos na briga, sofreu um ferimento no pescoço, o qual acredita ter sido proveniente do caco de vidro de uma garrafa. O proprietário do bar relatou ainda que viu o autor fugindo em um carro e com a arma de fogo utilizada no crime. Segundo ele, foram aproximadamente cinco disparos contra a vítima, de 34 anos.

Os policiais militares fizeram contato com o baleado e o médico da UBS constatou cinco perfurações: três no antebraço esquerdo e duas nas regiões da clavícula esquerda e pulmão esquerdo.

Ao ser questionado, a vítima disse que teria sido ofendida verbalmente pelo autor, e com isso, a discussão foi iniciada.

A Polícia faz levantamentos para identificar, localizar e prender o autor.



TAIOBEIRAS



No final da tarde de sábado (26), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida do Contorno, Bairro Bom Jardim, em Taiobeiras, onde, segundo denúncia anônima, uma mulher, de 29 anos, estaria no referido local bastante alterada, arremessando pedras na residência onde ela mora e que as pedras estavam atingindo as residências vizinhas.

No local, os policiais militares constataram que se tratava de uma mulher já conhecida nos meios policiais pelo consumo de drogas. Durante o atendimento, ela informou aos policiais militares que seu companheiro estava praticando tráfico de drogas e que ele possuía uma arma de fogo, mostrando o lugar onde a arma estava escondida, sendo encontrada uma garrucha polveira de fabricação artesanal.

Durante buscas pela residência, foram localizados 48 papelotes de cocaína e uma cartela contendo 10 munições calibre .380. e uma balança de precisão.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.





CORAÇÃO DE JESUS



Na tarde de sábado (26), a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao km 05 da AMG-1310, em Coração de Jesus, onde uma mulher, de 61 anos, morreu em acidente de trânsito.

A vítima conduzia uma motocicleta de São João do Pacuí para Coração de Jesus, quando chocou-se ao meio-fio, perdeu o controle direcional e caiu em uma canaleta à margem direita da pista de rolamento.

O Samu foi acionado e constatou o óbito.

No local, um capacete de segurança foi encontrado guardado no compartimento interno da motocicleta.

A perícia foi acionada, mas informou que, nesta situação, não seria necessário o deslocamento.

O corpo foi liberado para a funerária.

O veículo estava regularizado e ficou sob responsabilidade da testemunha que providenciou sua remoção.



GUARACIAMA



Na noite de sábado (26), a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao km 16 da LMG-651, em Guaraciama, onde ocorreu um acidente de trânsito.

Conforme os levantamentos, o condutor de veículo Pick Up perdeu o controle direcional após uma curva, saiu da pista e capotou diversas vezes.

O Samu foi acionado e constatou o óbito do condutor, de 25 anos, e socorreu a passageira, de 24, para o Hospital de Bocaiuva.





ITACARAMBI



Na madrugada desse domingo (27), a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Povoado Fabião II, zona rural de Itacarambi, onde um homem, de 28 anos, foi vítima de homicídio.

O autor, de 24 anos, é quem ligou para o Serviço 190 informando o cometimento do crime.

Durante o deslocamento, os policiais militares depararam-se com o autor à margem da MG-135, km 146, sentido Januária, e realizaram a sua prisão e apreensão do canivete usado no homicídio.

O corpo foi liberado pela perícia ao IML.

A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo.

O preso foi conduzido à Delegacia com a arma apreendida.





JANAÚBA



Na manhã de sábado (26), a Polícia Militar, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi à Rua Francisco Sá, centro, em Janaúba, onde reside um homem, de 35 anos, o qual, segundo levantamentos, seria o responsável pelo tráfico de drogas naquela região.

Durante o deslocamento das viaturas, os policiais militares visualizaram o suspeito na residência. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo localizados no bolso da calça a quantia de R$ 362,00 e um telefone celular. Em seguida, as equipes deslocaram até a residência do referido indivíduo onde fizeram contato com a mãe dele e a informaram sobre a medida cautelar a ser cumprida naquele endereço e, após adotadas as cautelas legais, foram iniciadas as buscas domiciliares.

No quarto do suspeito, os policiais militares apreenderam: 07 tabletes pequenos de substância semelhante a maconha, 06 papelotes de substância semelhante a cocaína (branca), 04 papelotes de substância semelhante a cocaína (amarela), todos embalados e prontos para o comércio, além de vários sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas, uma balança de precisão e mais uma sacola plástica contendo em seu interior 14 tabletes pequenos de substância semelhante a maconha, que estavam em uma sacola que foi encontrada na área dos fundos do imóvel.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.