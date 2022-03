Desconforto abdominal novamente levou Bolsonaro a hospital em Brasília

Terça 29/03/22 - 6h28

Ontem a noite, o presidente Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após apresentar mal-estar no Palácio do Planalto.



Bolsonaro sentiu desconforto abdominal e a equipe médica decidiu levá-lo para a unidade de saúde, onde foi submetido a exames.



Na noite, o presidente participaria da cerimônia de filiação dos ministros Tarcísio Gomes e Damares Alves ao partido Republicanos.