Quarta 30/03/22 - 7h21

Divulgação do Samu:



Homem é baleado em Montes Claros



O SAMU socorreu um homem de 32 anos após ser atingido por disparos de arma de fogo, na madrugada desta quarta-feira (30), na Vila Anália, em Montes Claros.



A vítima apresentava uma perfuração na região do tórax e um ferimento no ombro.



O homem recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Universitário.