Trágica (e triste) história entre concunhados. O que morreu tinha longo histórico - "lesão corporal, desacato, ameaça, dano e homicídio" -, mas apenas 22 anos

Quarta 30/03/22 - 11h02

Divulgação da PM:



Na tarde dessa terça-feira (29), a Polícia Militar foi acionada a comparece à Rua Governador Mílton Campos, Centro, em Jaíba, onde um jovem, de 22 anos, foi vítima de homicídio.



Ao chegarem ao local, os policiais militares depararam-se com a vítima caída no chão, após ser alvejada por tiros.



A Perícia foi acionada e o local isolado.



Durante os levantamentos, uma testemunha disse que um indivíduo, a pé, aproximou-se da vítima e desferiu um tiro.



A testemunha deu as características do autor, que fugiu após o homicídio.



Segundo ela, ele é concunhado do jovem e tem 21 anos.



O suspeito tem passagens por lesão corporal, desacato, ameaça, dano e homicídio. Consta prisão por mandado em data de 24/03/2020.



Segundo a Perícia da Polícia Civil, a vítima foi atingida na região torácica com várias perfurações, causada por espingarda do tipo poveira.



A vítima possuía passagens por tráfico de drogas, roubo, furto, ameaça, lesão corporal, fraude processual (todas na cidade de Uberaba).



Vítima e autor, segundo os levantamentos, tinham um desentendimento e o autor devia a quantia de R$ 200,00 à vítima.



Ainda de acordo com testemunhas, o jovem que foi assassinado teria ido à residência do autor para cobrar o dinheiro, onde foi ameaçado por ele com a espingarda.



O corpo foi liberado a uma funerária.

A Polícia faz levantamentos para localizar e prender o autor.