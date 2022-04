Sexta 01/04/22 - 14h34

A Fifa fez há pouco o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro deste ano.No grupo G, o Brasil disputará a primeira fase nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro.Os adversários: Suíça, Sérvia e Camarões.No dia 24 de novembro a Seleção do Brasil estreará no Catar, jogando contra a Sérvi, às 16h.