A instável e perigosa BR-251 ficou parada a 90 km de M. Claros. Era fogo com fumaça tóxica, deixada por acidente em 29 de março

Domingo 03/04/22 - 11h37

A instável e perigosa BR-251 ficou parada a 90 km de M. Claros, por duas horas, para que bombeiros combatessem fogo no mato causado por carga de cloro.



A carga - especificamente de ácido dicloroisocianúrico - foi derramada por caminhão que se acidentou no dia 29 de março.



No acidente, morreu uma pessoa e a carga que agora pegou fogo - gerando fumaça tóxica - foi lançada nas imediações.



O produto vinha sendo retirado por empresa especializada.