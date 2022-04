378 dos 420 conselheiros devem definir hoje, no voto aberto, o futuro do Cruzeiro

Segunda 04/04/22 - 7h04

Os conselheiros do Cruzeiro definirão, hoje, através de votação aberta, se aceitam as mudanças propostas por Ronaldo para a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol.



378 votos dos 420 inscritos serão necessários para a aprovação do modelo apresentado por Ronaldo Fenômeno.



Ele já adiantou que caso as alterações não sejam aprovadas "fica inviável" dar sequência ao negócio.



Contudo, Ronaldo disse estar confiante na aprovação das mudanças.