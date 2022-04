Atlético ganha na Colômbia por 2 0 e divide a liderança

Quinta 07/04/22 - 6h18

Libertadores: Atlético-MG supera o Tolima por 2 a 0 na Colômbia



Galo vence com gols de Nacho e Tchê Tchê





O Atlético-MG conseguiu uma importante vitória de 2 a 0 sobre o Tolima (Colômbia) no jogo que abriu a sua participação no Grupo D da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (6) no estádio Manuel Murillo Toro.



Os três pontos alcançados fora de casa deixaram o Galo dividindo a liderança da chave com o Independiente del Valle (Equador), que bateu o América-MG mais cedo pela competição.



Em uma partida movimentada, a equipe comandada pelo técnico Antonio Mohamed conseguiu abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Savarino encontrou Nacho, que bateu na saída do goleiro Domínguez.