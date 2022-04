Já em M. Claros, assalto foi no prolongamento do Bairro de Todos os Santos

Sexta 08/04/22 - 9h15

Divulgação da PM:





Na noite dessa quinta-feira (7), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Beira Rio, Bairro Prolongamento Todos os Santos, em Montes Claros, onde uma mulher, de 42 anos, foi vítima de roubo.



Segundo o relato da vítima aos policiais militares, ela foi abordada por um casal em uma motocicleta, que o piloto portando uma arma de fogo a ameaçou e exigiu que ela entregasse a bolsa e uma sacola contendo cosméticos variados, um telefone celular, uma bolsa com R$ 20,00 em dinheiro, documentos pessoais e cartões bancários.



Após a vítima relatar que a mulher que estava na motocicleta estava com um capacete aberto, e que poderia reconhecê-la, as guarnições deslocaram até a residência da acusada, a qual foi reconhecida pela vítima.



A suspeita, de 32 anos, foi presa e conduzida à Delegacia.



A Polícia faz levantamentos para localizar e prender o outro envolvido e recuperar os materiais roubados.