Segunda 11/04/22 - 6h18

Com show de Hulk, Atlético-MG vence na estreia do Brasileiro



Galo supera o Internacional no estádio do Mineirão



O atual campeão brasileiro Atlético-MG iniciou a briga pelo bi da competição com uma vitória de 2 a 0 sobre o Internacional na qual a grande estrela foi o atacante Hulk, que marcou os dois gols da partida disputada neste domingo (10) no estádio do Mineirão.





Com o resultado o Galo ficou na 3ª posição da classificação com três pontos. Além disso ampliou sua invencibilidade jogando no Mineirão. Já são 33 partidas (com 30 triunfos e 3 empates). Já o Colorado fica na vice-lanterna da classificação sem ponto algum.



Empurrado por mais de 37 mil torcedores, o Galo começou melhor, e não demorou a abrir o placar. Logo aos 9 minutos Alonso tocou para Hulk pelo alto, que deu um toque para se livrar do goleiro Daniel e bater com liberdade.



Os mineiros continuaram melhores, mas só chegaram ao segundo aos 47 da etapa final. Zaracho tocou para Hulk, que se livrou de Kaique com um bonito drible para bater de cobertura na saída do goleiro Daniel.





O Atlético-MG volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (13), quando enfrenta o América-MG pela 2ª rodada da Libertadores. Pelo Brasileiro, o Galo volta a jogar no domingo (17), contra o Athletico-PR.



Já o Internacional volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana, na quinta (14) contra o Guaireña (Paraguai). Pelo Brasileiro o Colorado mede forças com o Fortaleza no domingo.