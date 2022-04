No mundo, 1/3 da população não recebeu nenhuma vacina. Na África, 15% da população está totalmente imunizada; 5% só com a primeira dose

Segunda 11/04/22 - 7h22

Ainda a pandemia, que recua pelo mundo:



- Segundo levantamento do Our World In Data, 34,4% da população mundial não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid-19.



- 64,7 % da população recebeu pelo menos uma dose.



- 14,8% da população de países de baixa renda recebeu uma dose da vacina.



O baixo índice está principalmente no continente africano, que tem 15% da população totalmente imunizada, enquanto 5% só recebeu a primeira dose.