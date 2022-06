Montes Claros e noroeste de Minas foram colocados em alerta para baixa umidade do ar até as 18 horas de hoje

Terça 07/06/22 - 14h04

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta tarde que a região de M. Claros e o noroeste de Minas estão com aviso amarelo para baixa umidade, com "perigo potencial", devido à baixa umidade do ar - "variando entre 30 e 20%".O alerta estará em vigor até as 18 horas de hoje.