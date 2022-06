Ministério das Relações Exteriores confirma a morte de brasileiro de 44 anos - pai de 7 filhos - em combate contra os russos, na Ucrânia; corpo deverá ser cremado

Quinta 09/06/22 - 13h10

O Ministério das Relações Exteriores recebeu da Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, a confirmação da morte de brasileiro que lutava contra as tropas russas.Natural de Porto Alegre, o combatente voluntário André Luis Hack Bahi tinha 44 anos e seria membro da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia.O Itamaraty disse que Hack morreu "em decorrência do conflito naquele país e mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local".O corpo deverá ser cremado e, as cinzas, jogadas em Quixadá, onde vivia.Hack Bahi foi para a Europa em fevereiro, depois de passar por Portugal e França.É pai de 7 filhos, serviu no Exército por um ano e trabalhou como socorrista em Porto Alegre e Quixadá.Teria participado de missão militar na Costa do Marfim, onde ficou ferido e foi tratado por forças francesas.Amigo seu, também na Ucrânia, disse que o brasileiro teria socorrido duas pessoas e, depois, se dirigido em direção ao fogo cruzado durante uma missão em área bombardeada.