SAMU: "...encontrou a vítima escorada em uma motocicleta, do lado de fora de sua residência, apresentando uma perfuração profunda na região da clavícula"

Quinta 11/08/22 - 6h48

Divulgado pelo Samu:



O SAMU prestou socorro a um homem de 22 anos após ser atingido com um golpe de faca na noite dessa quarta-feira (09), na avenida Joaquim Souza Coutinho, bairro Pioneiro, em Jaíba.



Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima escorada em uma motocicleta do lado de fora de sua residência apresentando uma perfuração profunda na região da clavícula.



Os profissionais imobilizaram o rapaz, realizaram os primeiros socorros, com o estancamento do sangue e após os procedimentos, encaminharam o paciente para o hospital de Jaíba.