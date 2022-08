Aeroporto de M. Claros será leiloado nesta quinta-feira, em S. Paulo, e previsão de investimentos é de quase 217 milhões de reais

Quarta 17/08/22 - 6h43



Os aeroportos de Uberaba, Uberlândia e Montes Claros serão leiloados amanhã, quinta-feira, na B3, em São Paulo.



Os 3 serão ofertados à iniciativa privada com outros 12 aeroportos, de 5 outros estados, divididos em três lotes, na sétima rodada de concessões aeroportuárias.



O de M. Claros faz parte do bloco que tem S. Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará, formado por 11 terminais aéreos.



Os 3 aeroportos mineiros terão investimentos de R$ 920 milhões durante a duração dos contratos.





O de M. Claros tem previsão de investimentos de R$ 216,5 milhões pelo grupo vencedor.