Mulher, de 27 anos, que dirigia carro - de M. Claros para Porteirinha - morre em acidente que também envolve Caminhao-baú

Sábado 20/08/22 - 6h45

Divulgação dos Bombeiros:



Na tarde desta sexta-feira (19/08/22), por volta das 17h30min, os militares do Corpo de Bombeiros em Francisco Sá, foram acionados para atendimento a uma ocorrência de colisão frontal entre um automóvel e um caminhão, na rodovia estadual MGC-122, KM 241, zona rural da cidade de Capitão Enéas.



Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros militar deparou com um acidente envolvendo um caminhão baú, 3/4, carregado com pneus para reciclagem, que seguia da cidade de Porteirinha/MG com destino a cidade de Montes Claros/MG e um automóvel HB20, que transitava da cidade de Montes Claros/MG com destino a cidade de Porteirinha/MG.



O acidente ocasionou duas vítimas: o condutor do caminhão, 60 anos, que queixava de fortes dores no tórax. Essa vítima foi atendida por equipes do SAMU e em seguida conduzida para uma unidade hospitalar da cidade de Capitão Enéas. Já a condutora do automóvel, 27 anos, encontrava-se em óbito, no interior do veículo, presa às ferragens.



Após análise da situação, a equipe de bombeiros militar realizou a sinalização da cena, controle do trânsito, com interdição total do fluxo de veículos, avaliação e/ou controle dos riscos de incêndio e explosão.



Diante do exposto, a equipe de bombeiros aguardou a liberação da cena pela Perícia Técnica da Polícia Civil. Ulteriormente, munida de equipamentos de proteção individual (EPIs) e com uso de técnicas e equipamentos específicos à atividade, realizou a remoção das ferragens do veículo, liberando o corpo da vítima que foi repassado à funerária para ser conduzido até o Instituto Médico Legal (IML).



Atuação:

- Corpo de Bombeiros Militar;

- Polícia Militar;

- Polícia Civil;

- SAMU.