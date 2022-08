Hoje, além do desfile do Império do Divino, pelas ruas de M. Claros, também é dia de vacinar as crianças

Sábado 20/08/22 - 9h38



Hoje é o Dia D de vacinação contra pólio e de multivacinação



Unidades de saúde estarão abertas em todo o país









Hoje (20) é o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022. A imunização contra a poliomielite é destinada às crianças menores de 5 anos. Já o público-alvo da multivacinação, para a atualização das vacinas de rotina, são os menores de 15 anos.



O Ministério da Saúde destaca a necessidade de obter uma alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas, como poliomielite, não voltem a ser registradas no país. No mundo todo, as coberturas caíram durante a pandemia de covid-19.



“A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A mobilização nacional é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde e é realizada com sucesso desde 1980”.



A campanha foi aberta no dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro em todo o Brasil, envolvendo a aplicação de doses das 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.



A mobilização nacional será neste sábado, mas estados e municípios têm autonomia para definir datas adicionais. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina da poliomielite na faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos.



As vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus humano).



Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).



A imunização contra a covid-19 também está em andamento e as vacinas poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade. Também não há necessidade de aguardar intervalo mínimo entre a vacina contra a covid-19 e outras da campanha.



Poliomielite

Para a campanha contra a poliomielite, o público-alvo são as crianças menores de cinco anos de idade, totalizando mais de 14,3 milhões de pessoas, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema básico.



As crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.



Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunização são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Agência Brasil