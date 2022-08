9 candidatos disputam a vaga de Minas no Senado. Conheça a lista

Quarta 24/08/22 - 6h26

Confira os candidatos ao Senado por Minas Gerais



Nove candidatos tentam uma vaga no estado







A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16) e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Nove candidatos disputam uma vaga no estado.



Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h.



Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 236 para senador, 10.406 para deputado federal, 16.453 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.



Confira os candidatos ao Senado por Minas Gerais:

Alexandre Vieira (PSD) - nº 555 - Coligação: Juntos pelo Povo de Minas Gerais



Bruno Miranda (PDT) - nº 123 - Coligação: O Futuro em Nossas Mãos



Cleitinho (PSC) - nº 200 - Coligação: PSC



Dirlene Marques (PSTU) - nº 161 - Coligação: PSTU



Irani Gomes (PRTB) - nº 280 - Coligação: PRTB



Marcelo Aro (PP) - nº 111 - Coligação: Minas nos Trilhos



Naomi de Almeida (PCO) - nº 290 - Coligação: PCO



Pastor Altamiro Alves (PTB) - nº 142 - Coligação: PTB



Sara Azevedo (PSOL) - nº 500 - Coligação: Federação PSOL Rede /Agência Brasil