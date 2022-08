Concurso para vagas no Tribunal de Justiça de Minas receberá inscrições já a partir do dia 30 de agosto, com provas em 4 de dezembro. Saiba mais

Sexta 26/08/22 - 10h02

Divulgação do TJMG:



Concurso abrirá vagas para Oficial Judiciário e Analista Judiciário



As inscrições para concurso público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) ficarão abertas das 10h do dia 30/8/202 às23h59 do dia 29/9/20022. As vagas são para Oficial Judiciário (Nível médio) e Analista Judiciário (Nível superior).





As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022, nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

Confira a distribuição das vagas por cargo e nível de escolaridade:



Cargo de oficial judiciário ( Classe D)

- Assistente técnico de controle financeiro

- Oficial de justiça



Cargo de analista judiciário (Classe C)

- Administrador

- Analista de tecnologia da informação

- Analista judiciário

- Assistente social

- Bibliotecário

- Contador

- Enfermeiro

- Engenheiro civil

- Engenheiro eletricista

- Engenheiro mecânico

- Médico

- Psicólogo

- Revisor judiciário