Nuvens, ventos e algum sol, nesta terça-feira, com máxima de 26 graus e mínimas de 12, pelo amanhecer dos próximos 3 dias - em M. Claros

Terça 30/08/22 - 11h41

O tempo está enfarruscado - nublado - nesta terça-feira, em M. Claros.



As nuvens deverão se alternar com o sol, especialmente depois das 14 horas.



A mínima ao amanhecer foi de 16 graus e a máxima deverá recuar dos 32 graus ontem para 26, hoje e amanhã, 27 quinta e 29 sexta.



Já a mínima no amanhecer de quarta, quinta e sexta deverá se manter nos 12 graus.



De quarta a segunda-feira, o tempo deverá voltar a ficar ensolarado.



Além das nuvens, o tempo hoje veio com ventos - 24km por hora, ao redor do meio-dia.