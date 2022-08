DER inicia obras de 23 km - ao custo de 230 milhões de reais - que vão ligar a BR-135, na chegada de M. Claros, ao trevo de saída para Francisco Sá, na BR-251. (Projeto ainda prevê construir o trecho até a saída para Januária)

Terça 30/08/22 - 13h05



Divulgação da Prefeitura de M. Claros:



Finalmente começaram as obras do novo Anel Rodoviário Leste, que fará a ligação entre as BRs 251 e 135.



Serão 23 quilômetros de obras, que incluirão recapeamento (retirada do asfalto antigo, reconstrução da base e aplicação de asfalto novo), construção de um viaduto na rotatória da saída para BH, na BR-251, além da ligação entre a saída para Francisco Sá (BR-251) e a saída para Januária (BR-135), passando pela Estrada da Produção.



A construção do novo Anel Rodoviário Leste está sendo realizada pelo DER/MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais) a um custo estimado de R$ 230 milhões, e teve seu licenciamento ambiental feito pela Prefeitura de Montes Claros, através de um convênio entre o Município e o governo do Estado, o que acelerou consideravelmente o processo.



Segundo o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de Montes Claros, Guilherme Guimarães, que esteve na manhã dessa terça-feira no local para acompanhar o início das obras, o novo Anel Rodoviário Leste vai melhorar consideravelmente a vida da população montes-clarense, já que vai retirar o trânsito de veículos pesados da região central da cidade, significando menos buracos nas ruas, menos poluição ambiental e bem menos acidentes. Além disso, irá fortalecer o papel da cidade como eixo integrador rodoviário, incentivando seu desenvolvimento econômico, com reflexos no emprego e na renda. “É um sonho de 50 anos”, concluiu.