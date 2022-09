Segunda 05/09/22 - 7h44

Divulgação dos Bombeiros:



Na manhã do último domingo, 04 de Setembro 2022, por volta das 10h00min, uma guarnição de Bombeiros foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo o salvamento de uma vaca, que estava prenha e havia caído dentro de uma fossa desativada, de cerca de 6 metros de profundidade, na comunidade Bengo, próximo à comunidade São Pedro das Garças, Zona rural da cidade de Montes Claros.



Segundo o Solicitante o animal havia caído no local na madrugada do dia e somente na parte da manhã o animal foi localizado e então o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado.



Diante do exposto, após um minucioso estudo de situação, a guarnição montou um tripé as margens da fossa e confeccionou um sistema de redução de forças e após cerca de 3 horas conseguiu retirar o animal do buraco, com vida.



Em seguida a vaca foi repassada ao solicitante, sendo orientado a recorrer a uma assistência médica veterinária, para melhor avaliar o animal.



JANUÁRIA



Por volta das 11h10min do último domingo, 04 de setembro de 2022, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar em Januária, atendendo o chamado 193, deslocou até o bairro Alvorada II, para captura de um lagarto da espécie Iguana.



O animal se encontrava no interior do quarto de dispensa, atrás de um fogão, assustando os moradores. Embora a natureza da Iguana não seja do tipo agressiva, quando se sente ameaçada ela pode usar a cauda como chicote e até morder, podendo ferir alguém ou algum animal de estimação.



Após estudo de situação, os militares, com uso de EPIs e equipamentos apropriados, realizaram a captura do réptil. O animal media cerca de 160 cm e foi solto em uma área de mata preservada e fechada longe da cidade.



Ao nascerem as iguanas são da cor verde intensa, e quando adultos sua coloração passa a ser mais escura, geralmente com rajados pretos ou cinzas. A missão do CBMMG é proteger a população e salvar o animal, devolvendo o ao seu habitat natural.