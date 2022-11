Caminhoneiros param por problema mecânico na BR-251 e são assaltados, e feridos a tiros

Terça 08/11/22 - 6h49

Divulgado pelo SAMU:





SAMU socorre caminhoneiros após serem baleados na BR-251



Dois caminhoneiros ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, na noite dessa segunda-feira (07).



As vítimas relataram que o caminhão de um deles havia apresentado falha mecânica e os dois pararam os veículos às margens da rodovia para sanar o problema.



Enquanto os colegas verificavam o defeito, eles relataram que um homem em um carro parou no local e anunciou um assalto, momento em que, segundo as vítimas, foram levados celulares e cartões de banco e ocorreram os disparos.



Após serem feridos, os dois seguiram para um posto de combustíveis no município de Santa Cruz de Salinas, onde acionaram o SAMU, através do 192.



A unidade do SAMU de Curral de Dentro prestou socorro a um homem de 59 anos que foi atingido por um disparo no tornozelo e apresentava traumatismo cranioencefálico leve, causado por uma coronhada que recebeu na cabeça, de acordo com a vítima.



Já o homem de 31 anos foi atingido de raspão na coxa.



Após receberem os primeiros socorros no local, os pacientes foram encaminhados para o hospital de Taiobeiras.