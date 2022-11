Para o vice Alckmin, forte oscilação do mercado vem de questões externas

Sexta 11/11/22 - 6h58

Logo depois da fala de Lula que derrubou os mercados, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin disse que Lula tem responsabilidade fiscal.



Acrescentou que, em todas as vezes queo cupou a Presidência, Lula conseguiu controlar a dívida do PIB, que passou de 60% para 40%.



O discurso de Lula foi mal recebido no mercado financeiro: o dólar subiu a R$ 5,39 e a bolsa caiu 3,35%



Para Alckmin, a oscilação da Bolsa de Valores e a alta do dólar tem relação com questões externas.