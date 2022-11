Com o fim do Brasileirão, veja os classificados para a Libertadores

Segunda 14/11/22 - 6h57

Com a última rodada do Campeonato Brasileiro ontem, foram confirmadas as últimas vagas para a Copa Libertadores da América:



- O Athletico-PR foi o último classificado direto.



- Venceu o Botafogo, por 3 a 0.



- O Atlético Mineiro conseguiu a primeira vaga para a fase preliminar do campeonato continental depois de vencer o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de pênalti de Vargas.



- O Fortaleza conseguiu a segunda e última vaga da pré-Libertadores.



- Venceu o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro.



- O São Paulo, que dependia de resultados de outras partidas, ficou de fora mesmo goleando o Goiás, por 4 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.



- O Palmeiras, o vice-campeão Internacional, Fluminense, Corinthians e o Flamengo — que terminou em quinto e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores — já estavam classificados.