Amazon, do homem que foi o mais rico do mundo, começa a demitir cerca de 10 mil funcionários

Terça 15/11/22 - 19h34

A Amazon - que já foi a empresa do homem mais rico do mundo - começou a demitir em massa, número que pode chegar a 10 mil, nos escritórios da empresa



O corte deve afetar a área de dispositivos da Amazon, também o setor de recursos humanos e vendas.



A área de aparelhos com a assistente de voz Alexa também devem ser reduzida.



3% da área corporativa da Amazon pode ser atingida pelo corte.



Não há notícia se haverá demissões no setor brasileiro da empresa.