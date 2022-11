ônibus que tombou entre Francisco Sá e M. Claros, nesta noite, fazia o trecho Salvador/S. Paulo, com 41 passageiros. Há notícias de 2 mortes

Terça 15/11/22 - 19h45

Ônibus que vinha de Salvador para S. Paulo acidentou-se no trecho Francisco Sá/Montes Claros, na noite desta terça-feira.



Vinha com 41 passageiros.



Dois teriam morrido.



Motoristas ao longo do trecho alertaram os companheiros para o possível fechamento do tráfego, no trecho, perto de posto de gasolina .