SAMU: "Um ônibus que transportava 41 pessoas tombou e duas pessoas não resistiram e morreram no local. Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para hospitais"

SAMU presta socorro às vítimas de tombamento de ônibus na BR-251



O SAMU empenhou seis unidades para prestar socorro às vítimas de um grave acidente envolvendo múltiplas vítimas, na BR-251, em Montes Claros, na noite dessa terça-feira (15). Um ônibus que transportava 41 pessoas tombou e duas pessoas não resistiram e morreram no local. Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para hospitais.



Foram atendidas pelas equipes do SAMU e encaminhadas para o hospital de Francisco Sá:



Uma mulher de 76 anos, queixava-se de dor abdominal;

Uma mulher, 70, queixava-se de dor no olho direito;

Uma mulher, 57, apresentava escoriações pelo corpo;

Um homem, 57, queixava-se de dor na região lombar;

Uma mulher, 23, queixava-se de dor na região lombar;

Um homem, 23, apresentava um edema na cabeça;

Uma mulher, 20, queixava-se de dor na cabeça.



Para a Santa Casa de Montes Claros foram encaminhados:



Uma mulher de 76 anos estava com suspeita de fratura de costela;

Uma mulher, 62, apresentava um corte na face e sentia dores na região do abdômen e lombar;

Uma mulher, 50, apresentava dor na região do tórax;

Uma mulher, 48, apresentava trauma torácico e estava com suspeita de fratura de costela e de braço;

Uma mulher, 48, sentia dor na cabeça e coluna;

Um homem, 21, queixava-se de dor na coluna e região lombar;

Um homem, 24, também queixava-se de dor no tórax;

Um garoto de cinco anos apresentava escoriações pelo corpo;

E uma mulher, 46, que teve ferimentos mais graves. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. A mesma apresentava fraturas expostas nos dois braços, fratura na boca e possuía escoriações pelo corpo.



Já para o Hospital Universitário, o SAMU transportou apenas uma vítima:



Um homem, 31, estava com suspeita de fratura nas mãos. Outras três vítimas foram levadas para hospital pelo Corpo de Bombeiros.



As vítimas que, aparentemente, não tiveram ferimentos foram transportadas por uma van, disponibilizada pela empresa do ônibus que sofreu o acidente, para seguir viagem.



Foram empenhadas pelo SAMU duas unidades de Montes Claros, duas de Francisco Sá, além das unidades de Vale das Cancelas e Capitão Enéas







Atendimentos de 6h da manhã do dia 15/11 às 6h da manhã do dia 16/11





As unidades do SAMU Macro Norte receberam 766 ligações. Foram realizados 125 atendimentos em toda a Macro Norte e 82 orientações médicas.



Na Macro Norte foram: 64 casos clínicos (4 paradas cardiorrespiratórias), 11 atendimentos de trânsito (6 envolvendo moto), 10 atendimentos psiquiátricos e 2 obstétricos.



Em Montes Claros foram: 26 casos clínicos (1 parada cardiorrespiratória), 3 atendimentos de trânsito (1 envolvendo moto) e 1 atendimento psiquiátrico.