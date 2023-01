"Médico legista é preso por suspeita de agressão contra a namorada"

Sexta 20/01/23 - 17h09

Jornal Estado de Minas:Médico legista é preso por suspeita de agressão contra a namoradaCaso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas. Médico teria resistido à prisãoLuiz RibeiroUm médico legista da Polícia Civil, de 42 anos, foi preso e autuado em flagrante, em Montes Claros, no Norte de Minas, pela suspeita de agredir a namorada, de 39, na manhã desta sexta-feira (20/01).A mulher acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu até a casa onde o casal se encontrava, em um bairro de classe média da cidade. Agressivo, o médico legista, mostrando agressividade, não teria aceitado a entrada dos militares no imóvel, resistindo à prisão. Ele também teria feito uma ameaça contra os policiais.A mulher acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu até a casa onde o casal se encontrava, em um bairro de classe média da cidade. Agressivo, o médico legista, mostrando agressividade, não teria aceitado a entrada dos militares no imóvel, resistindo à prisão. Ele também teria feito uma ameaça contra os policiais.A reportagem não conseguiu contato com a defesa do médico legista para ouvir sua versão.NotaPor meio de nota, divulgada nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais esclarece "que adotando todas as providências legais, necessárias e adequadas à gravidade dos fatos", envolvendo o médico legista em Montes Claros. No mesmo comunicado, a Polícia Civil ressalta que "não coaduna com a atitude do policial".Informa ainda "que eventuais esclarecimentos sobre os desdobramentos do processo e medidas aplicadas serão repassadas em momento oportuno, quando da conclusão dos trabalhos de polícia judiciária, que estão sendo desenvolvidos obedecendo todo o rigor da lei".