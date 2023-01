Milagres existem. Eis um, aqui. Imagens mostram como menina de 5 anos escapou de grave acidente

Domingo 29/01/23 - 19h49

Milagres existem. Eis um, aqui



A PM disse que o motorista estava bêbado e que, como as filmagens mostram, atropelou um motociclista, num golpe de direção inexplicável.



Depois de atropelar a moto e o seu condutor, o carro desgovernado avançou contra a fachada de vidro de autoescola.



Na calçada, pegou de cheio uma menina, de 5 anos, que estava com o pai.



Além de arremessada para frente, 5 metros além, ainda recebeu os estilhaços da vidraça.



Surpreendentemente, ela se levantou rapidamente e ergueu os braços para o pai, no colo de quem rapidamente se retirou, sem ferimentos graves.



O atropelador tinha 0,95mg/l de álcool no sangue, indicou o bafômetro, segundo as autoridades.



Disse que nao se lembrava de nada e foi preso em flagrante.



Antes, passou pelo hospital, com a perna ferida



Suspeita-se que dormiu ao volante.

