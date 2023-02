Morre no Rio a repórter Glória Maria, da TV Globo

Quinta 02/02/23 - 8h58

A jornalista Glória Maria morreu no Rio, nesta quinta-feira (2).Foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional e mostrou mais de 100 países em reportagens:“Eu sou uma pessoa movida pela curiosidade e pelo susto. Se eu parar pra pensar racionalmente, não faço nada. Tenho que perder a racionalidade pra ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa.”Glória nasceu no Rio de Janeiro:“Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”, disse.Em 1970, foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio.