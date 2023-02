Desembargador nego recurso para impedir que a Marinha afunde de vez o porta-aviões brasileiro que já está quase naufragando, vagando pelos mares

Sexta 03/02/23 - 19h11

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) negou pedido do Ministério Público Federal para impedir que a Marinha afunde o Porta-aviões São Paulo.





O grande navio vaga pelos mares, barrado de atracar no Brasil e também no exterior.





O MPF alega grave risco ambiental no afundamento do navio, com base em documentos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente .



O desembargador federal Leonardo Resende Martins aceitou alegação da Marinha de que o afundamento é inevitável, dado o elevado nível de deterioração do casco.



Decidiu, então: "Conceder a medida postulada pelo MPF provavelmente resultaria em inutilidade, dada a iminência de afundamento espontâneo do casco, o que em nada favoreceria o meio-ambiente e ainda poderia proporcionar riscos à vida e à incolumidade da tripulação envolvida na operação de reboque atualmente em curso.