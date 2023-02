Mulher diz que foi beber água em lago e ficou com os pés atolados, pedindo socorro

Sexta 03/02/23 - 19h19

Do Corpo de Bombeiros:



No início da tarde desta sexta-feira, 03/02/2023, por volta das 13h40min, enquanto retornavam de uma ocorrência de incêndio em amontoado de pneus, militares do Corpo de Bombeiros de Bocaiuva avistaram uma mulher no meio de um lago, denominado "Lago do Brejo", próximo a Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Beija Flor, em Bocaiuva/MG, clamando por socorro.



Imediatamente, os Bombeiros pararam a viatura, e fazendo uso de roupões sanitários e cordas, realizaram a retirada da senhora iniciais C.M.E.O.P, de 47 anos de idade, em segurança.



Segundo informações da vítima, no momento em que entrou no lago para beber água, percebeu que estava com os pés atolados, não conseguindo, com isso, retornar à margem.



Ademais, relatou ainda que estava presa no lago desde a manhã desta sexta-feira (03/02/2023). A mesma encontrava-se consciente, porém confusa, extremamente debilitada e com princípio de hipotermia.



A seguir repassamos a mulher para os cuidados médicos do SAMU de Bocaiuva, que após realizar o primeiro atendimento no local, deslocou com ela até o Hospital Regional de Bocaiuva Doutor Gil Alves.