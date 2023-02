Choque entre motos, no centro de M. Claros: à tarde, 2 das 3 vítimas eram mulheres, de 30 e 48 anos. À noite, já no Distrito Industrial, e contra carro, vítima também era mulher, de 25 anos

Sábado 04/02/23 - 21h42

Divulgado pelos Bombeiros:



Na tarde deste sábado, dia 04 de Fevereiro de 2023, por volta das 14h00min, militares do Corpo de Bombeiros deslocaram até a rua Barão do Rio Branco, para atendimento de ocorrência de colisão entre motocicletas, chegando no local, haviam três vítimas, duas do sexo feminino, 30 e 48 anos de idade e outra do sexo masculino, 30 anos de idade, todos conscientes e orientados, sendo que o rapaz, que era o condutor de uma das motocicletas, apresentava suspeita de trauma no tórax e um corte na perna, já as ocupantes do outro veículo, ambas do sexo feminino, apresentavam trauma na face, escoriações e dores generalizadas. para o atendimento da ocorrência, Deslocaram duas unidades de resgate, que efetuaram o atendimento pré hospitalar das vítimas, que após serem imobilizadas, foram conduzidas até o pronto socorro do hospital santa casa, onde ficaram sob cuidados da equipe médica de plantão. A PMMG compareceu ao local e permaneceu ali para adoção das medidas de praxe.





***



Na noite deste sábado, 04 de Fevereiro de 2023, por volta das 19h20min, os Bombeiros do Sétimo Batalhão em Montes Claros foram acionados na Avenida das Indústrias, no bairro Distrito Industrial, para atendimento de ocorrência de colisão entre um automóvel e uma motocicleta. Na chegada dos militares no local, eles se depararam com a vítima do sexo feminino, 25 anos de idade, condutora da motocicleta, caída ao solo, consciente e orientada. Segundo relatos dos envolvidos, a jovem perdeu o controle da moto ao passar em um buraco na via, que posteriormente veio a colidir contra o automóvel. A paciente apresentava dores pelo corpo, traumas na face e escoriações diversas. Diante dos fatos, os bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima, que depois de imobilizada foi conduzida até o pronto socorro do hospital Universitário, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão.